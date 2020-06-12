Jerry Heil представила клип на новую песню

Украинская певица и автор песен Jerry Heil, которая в прошлом году прославилась благодаря хиту "Охрана, отмена", выпустила клип на новую песню под названием Chewing.

За несколько часов ролик на песню, которая дословно переводится как "Жевание", собрал более 18 000 просмотров в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Певица отметила, что ее новая песня об интроверте "с элементами ASMR и MUKBANG (МОКБАН, МЕКБАН, МУКБАНГ)".

Instagram Jerry Heil

Она рассказала, что на карантине поняла, как ей было хорошо наедине с собой.

"Для интроверта на карантине почти ничего не меняется! Потому что наш мир – интернет: тикток, инстаграм, ютюб, википедия наконец: laughing: Немного треп, немножко хип-хопа, попа!" – поделилась своим внутренним состоянием Jerry Heil.

Артистка призвала фанатов отпустить свою "кукушечку" на свободу и танцевать.

В клипе звезда появляется в разных образах: вместе с кроликом, в костюме химика, который проводит опыты. Она даже устроила виртуальные танцы с друзьями.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в постели без белья.

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