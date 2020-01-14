Экстренно прооперировали: известный российский режиссер попал в больницу

Народному артисту России, известному режиссеру и сценаристу Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", знаменитость пожаловался на сильную боль в левой ноге — его привезли в больницу и диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Это скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы.

Сергей Соловьев Фото: gazeta.ru

Кроме того, отмечается, что Соловьев также страдает диабетом, что еще больше осложняет ситуацию. Однако операция прошла успешно, режиссер сейчас в реанимации.

Сергей Соловьев Фото: dp.ru

К слову, Сергей Соловьев поставил более 20 кинокартин, в том числе "Чужая Белая и Рябой", трилогию "АССА", фильмы "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская певица, представительница музыкального лейбла Black Star Клава Кока попала в больницу.

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