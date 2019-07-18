Известную советскую актрису госпитализировали прямо со спектакля

В России 18 июля народная артистка СССР, известная актриса Инна Чурикова получила травму во время спектакля.

По данным ТАСС со ссылкой на ее супруга Глеба Панфилова, это произошло, когда она выступала на сцене московского театра "Русская песня".

"Инна Михайловна упала во время спектакля, пока мы не понимаем, что произошло, ждем скорую, будет ли госпитализация, я не знаю", – сказал супруг Чуриковой.

Инна Чурикова youtube / кадр из видео

Тем временем, ее коллега Екатерина Васильева сообщила "360", что артистка споткнулась на сцене и упала. По предварительной информации, диагноз обнадеживающий.

"Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген. Но так на первый взгляд нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь. Надеемся, что все хорошо", – уточнила она.

Инна Чурикова Кадр из видео на росТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние девять лет неоднократно поступали сообщения о проблемах со здоровьем Чуриковой. В 2010 году сообщалось, что ее срочно госпитализировали в кардиологическое отделение с инфарктом. В 2013 году она отпраздновала 70-й юбилей.

В 2017 году Чурикову отправили в больницу после спектакля, потому что ей стало плохо. Внимание к актрисе, несмотря на солидный возраст. по сей день приковано на постоветском пространстве.

Она сыграла за свою карьеру во многих известных спектаклях и получила много наград, среди которых Международная премия имени Станиславского, Государственная премия РСФСР, премии "Ника", "Триумф" и другие. Также она получила орден кавалера "За заслуги перед Отечеством".

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