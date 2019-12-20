Известную российскую актрису госпитализировали в Москве

Известную российскую актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве.
Как сообщает Тelegram-канал Mash, возможно, понадобится хирургическое вмешательство.
Людмила Максакова
СтарХит
Так, в сообщении говорится, что 79-летняя артистка сама приехала в больницу. Там ее осмотрели врачи и решили оставить в больнице для того, чтобы провести полное обследование.
По предварительным данным, у Максаковой обнаружили глаукому. Есть ли необходимость в операции, врачи смогут решить лишь после всех обследований.
Людмила Максакова
КП
Отметим, на счету Людмилы Максаковой роли в около 40 фильмах и сериалах, среди которых "Татьянин день", "Кухня", "Притяжение", "Доктор смерть".
Людмила Максакова
МК
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких.
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