Известную российскую актрису госпитализировали в Москве

Известную российскую актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве.

Как сообщает Тelegram-канал Mash, возможно, понадобится хирургическое вмешательство.

Людмила Максакова СтарХит

Так, в сообщении говорится, что 79-летняя артистка сама приехала в больницу. Там ее осмотрели врачи и решили оставить в больнице для того, чтобы провести полное обследование.

По предварительным данным, у Максаковой обнаружили глаукому. Есть ли необходимость в операции, врачи смогут решить лишь после всех обследований.

Людмила Максакова КП

Отметим, на счету Людмилы Максаковой роли в около 40 фильмах и сериалах, среди которых "Татьянин день", "Кухня", "Притяжение", "Доктор смерть".

Людмила Максакова МК

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

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