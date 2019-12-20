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20 декабря • обновлено в 10:27
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Известную российскую актрису госпитализировали в Москве

3.4т
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Известную российскую актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве.

Как сообщает Тelegram-канал Mash, возможно, понадобится хирургическое вмешательство.

Людмила Максакова

Людмила Максакова

СтарХит

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Так, в сообщении говорится, что 79-летняя артистка сама приехала в больницу. Там ее осмотрели врачи и решили оставить в больнице для того, чтобы провести полное обследование.

По предварительным данным, у Максаковой обнаружили глаукому. Есть ли необходимость в операции, врачи смогут решить лишь после всех обследований.

Людмила Максакова

Людмила Максакова

КП

Отметим, на счету Людмилы Максаковой роли в около 40 фильмах и сериалах, среди которых "Татьянин день", "Кухня", "Притяжение", "Доктор смерть".

Людмила Максакова

Людмила Максакова

МК

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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