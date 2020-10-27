Известная супермодель Ратаковски беременна первенцем. Фото и видео

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски объявила о своей беременности. 29-летняя девушка ждет первенца.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео, на которых хорошо видно округлившийся живот. На некоторых кадрах Ратаковски предстала обнаженной (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, новость о беременности модель подтвердила в интервью журналу Vogue. По ее словам, они с мужем не будут скрывать пол ребенка.

"Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом", – сказала звезда.

Также она добавила, что перестала верить в суеверия и "сглаз".

"Раньше я считала себя суеверной, но теперь смотрю на вещи иначе. Мысль о том, что я могу "сглазить" что-то, или вера в то, что я могу проецировать свои мысли определенным образом для достижения определенного результата, на самом деле называется "магическим мышлением", механизмом выживания, который создает иллюзию контроля над ситуацией", – подчеркнула Ратаковски.

Напомним, супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.