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20 апреля • обновлено в 06:40
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Измены и попытки самоубийства: каким был роковой брак Гитлера и Евы Браун

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Ровно 131 год назад, 20 апреля 1889 года родился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер. С именем Гитлера связано множество преступлений нацистского режима против человечества, включая Холокост, его политика послужила причиной Второй мировой войны.

Личность Гитлера до сих пор вызывает массу вопросов у исследователей, странными были и его отношения с противоположным полом. Самой известной из женщин фюрера была Ева Браун. О том, какими были эти отношения, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гитлер и Ева Браун

Гитлер и Ева Браун

Bundesarchiv

Ева Браун: новая любовница Гитлера

Ева Браун родилась в 1912 году. Она была дочерью учителя из Мюнхена, окончила школу и лицей, а также институт английских фрейлейн.

Ева была блондинкой, высветляла волосы перекисью водорода.

Впервые она встретила Гитлера в октябре 1929 года. Тогда ей было 17, а фюреру – 40 (почти все женщины Гитлера были моложе его в среднем на 20 лет).

Они познакомились у друга Гитлера, его боевого товарища и "личного фотографа" Генриха Гофмана. Ева Браун тогда работала в качестве ученицы, продавщицы и рассыльной в ателье Гофмана.

Ева Браун

Ева Браун

TASS/Zuma

Гитлеру сразу понравилась девушка, но на тот момент у него жила его его племянница Гели Раубаль, с которой он состоял в отношениях.

Гитлер стал встречаться с Евой: днем они ходили в кино, оперу и рестораны, но вечер и ночь принадлежали Гели.

Браун знала, что у Гитлера есть другая девушка и очень расстраивалась из-за этого. Зная, что тот любит женщин с большой грудью, Ева поначалу подкладывала носовые платки в бюстгальтер.

В 1931 году Гели Раубаль погибла. По официальной версии, это было самоубийство после ссоры с дядей, но есть мнения историков о том, что Гели убили политические противники Гитлера или даже сам Гитлер.

Гели Раубаль

Гели Раубаль

wikipedia.org

Так или иначе, Гитлер был сильно потрясен смертью племянницы и сам пытался покончить с собой. Несколько дней он отказывался от еды и воды, перестал разговаривать. После произошедшего он навсегда стал вегетарианцем.

В начале 1932 года Ева Браун окончательно стала любовницей Гитлера.

Их свадьба состоялось незадолго до окончания Второй мировой войны и за день до их смерти – 29 апреля 1945 года. Свидетелями были Мартин Борман и Йозеф Геббельс.

Трагедия Гитлера и Евы Браун: измены и попытки самоубийства

Гитлер и Ева Браун

Гитлер и Ева Браун

AP Photo / Eva Braun's Album/HO

Известно, что Гитлер не был верен Еве. В период отношений с ней у него были и другие недолгие связи с женщинами.

Из-за Гитлера Браун дважды пыталась покончить с собой. Так, после смерти Гели он не отвечал взаимностью Еве, и в отчаянии она попыталась застрелиться из пистолета. Когда Ева поправлялась после ранения, Гитлер был рядом – так начинались их близкие отношения.

Также, по некоторым данным, Ева пыталась покончить с собой в мае 1935 года. У Гитлера не было времени для нее и женщина приняла слишком большую дозу снотворного, но все же осталась жива.

Гитлер и Ева Браун

Гитлер и Ева Браун

kp.ru

Ева Браун годами была рядом с Гитлером, работая его официальным фотографом, но об их отношениях никто даже не догадывался. Так, Гитлер не желал жениться, пытаясь соответствовать образу преданного Германии борца-аскета, а также надеялся заручиться благосклонностью других женщин в своей политической деятельности.

По некоторым сведениям, Ева никогда не ночевала у Гитлера и жила в квартире, которой он ее обеспечил.

Впервые Браун появилась на публике рядом с Гитлером лишь в 1936 году во время Олимпийских игр, но об их отношениях в Германии стало известно уже после их смерти.

Гитлер и Ева Браун

Гитлер и Ева Браун

GLOBAL LOOK PRESS

30 апреля 1945 года Ева Браун и Гитлер совершили совместное самоубийство.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Ева Браун Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Германия
Теги
люди роман Отношения война История
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