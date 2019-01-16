Избиение жены Прилучного: в деле появился новый поворот

В полиции подтвердили, что 28 декабря выезжали на вызов касательно избиения жены актера Павла Прилучного Агаты Муцениеце в Подмосковье.

Как сообщает "СтарХит", такую информацию предоставили представители правоохранительных органов в ответ на запрос о произошедшем.

"Вечером, 28 декабря, на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа", – сказано в сообщении.

При этом сама Агата всячески отрицала, что муж ее бил. Она рассказала журналистам, что в ее семье все хорошо.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце instagram

"Ой, прекратите, у сына день рождения, мы с Павлом вместе. Все хорошо", – говорила Муцениеце 12 января, когда ее просили прокомментировать слухи.

Агата впервые за долгое время сменила имидж, нарастив волосы. Из-за этого фанаты предположили, что таким образом жена Прилучного реагирует на проблемы в личной жизни.

"Полностью обновляюсь! Новый год, новая я, новая жизнь", – показала она снимок в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно появилась информация, что Прилучный избил Муцениеце накануне Нового года, после чего закрыл жену дома и не выпускал.

Эти данные опровергла пиар-менеджер пары, назвав ее бредом. Сама Муцениеце опубликовала неожиданное фото с мужем.

Позже она прокомментировала слухи об избиении в саркастичной манере.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram