Из-за Брежневой? Джанабаева рассказала, почему ушла от Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе.

Так, в интервью шоу "Русские перцы" она поделилась, что Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере". Певица намекнула на то, что он был очень занят другими проектами, в том числе и продвижением своей жены — Веры Брежневой (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Константин Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: cosmo.ru

"Я посмотрела в глаза реальности и поняла, что продюсировать в полной мере меня, как артистку Константин не может. Это конфликт интересов создает с другими проектами. Ведь у Меладзе есть мужская группа, женская, певица, понимаете? Я не дождалась от него написания песен, что имеется в виду под продюсированием...В общем, я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой", — высказалась Джанабаева.

При этом Альбина отметила, что на семейные отношения эта ситуация не оказала негативного влияния.

Вера Брежнева, Константин Меладзе, Алина Джанабаева, Валерий Меладзе Фото: 1tv.ru

"Наши человеческие отношения с Константином не испортились, мы нередко встречаемся за общим столом и общаемся хорошо", — заверила Альбина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Альбина Джанабаева рассказала, что прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. На своей странице в Instagram она заявила, что теперь работает с менеджмент-компанией Goldenlook.

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