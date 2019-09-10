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10 сентября • обновлено в 22:26
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Из-за Брежневой? Джанабаева рассказала, почему ушла от Меладзе

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Российская певица Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе.

Так, в интервью шоу "Русские перцы" она поделилась, что Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере". Певица намекнула на то, что он был очень занят другими проектами, в том числе и продвижением своей жены — Веры Брежневой (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Константин Меладзе и Альбина Джанабаева

Константин Меладзе и Альбина Джанабаева

Фото: cosmo.ru

"Я посмотрела в глаза реальности и поняла, что продюсировать в полной мере меня, как артистку Константин не может. Это конфликт интересов создает с другими проектами. Ведь у Меладзе есть мужская группа, женская, певица, понимаете? Я не дождалась от него написания песен, что имеется в виду под продюсированием...В общем, я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой", — высказалась Джанабаева.

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При этом Альбина отметила, что на семейные отношения эта ситуация не оказала негативного влияния.

Вера Брежнева, Константин Меладзе, Алина Джанабаева, Валерий Меладзе

Вера Брежнева, Константин Меладзе, Алина Джанабаева, Валерий Меладзе

Фото: 1tv.ru

"Наши человеческие отношения с Константином не испортились, мы нередко встречаемся за общим столом и общаемся хорошо", — заверила Альбина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Альбина Джанабаева рассказала, что прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. На своей странице в Instagram она заявила, что теперь работает с менеджмент-компанией Goldenlook.

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Персоны
Альбина Джанабаева Константин Меладзе
Место
Россия
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