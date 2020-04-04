Ивлеева и Галкин раскритиковали Путина из-за карантина в РФ

Российская блогерша Анастасия Ивлеева и юморист Максим Галкин жестко раскритиковали распоряжение президента РФ Владимира Путина о сохранении зарплат во время карантина из-за коронавируса.

Они обсудили это во время совместной трансляции в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Скриншот из видео

"Государство сказало о том, что у нас у всех каникулы, но работодатели сохраняют зарплату своим сотрудникам. Вопрос: откуда брать работодателям денежные средства, чтобы сохранить зарплату работникам? На самом деле логика просто отсутствует. Давай подытожим так - это п*здец и я надеюсь, что он быстро закончится, иначем мы вернемся в 90-е", - сказала Ивлеева.

Скриншот из видео

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.

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