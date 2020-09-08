Ургант высмеял Лукашенко за "перехват" разговора Берлина и Варшавы. Видео

Российский ведущий Иван Ургант высмеял Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, из-за "перехвата" разговора Варшавы и Берлина.

В программе "Вечерний Ургант" россиянин пошутил о способах получения властями Беларуси записи беседы. Фрагмент шоу был опубликован на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Иван Ургант. Скриншот

"Каким образом они перехватили? Тут два варианта. Либо фашисты, отступая, не успели смотать кабель. Либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, когда настраивался на "Рен.ТВ", чтобы посмотреть свой любимый фильм "Разлом в Сан-Андреас" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном", – сказал Ургант.

Он также пошутил о сути самого разговора, который представили в Беларуси. Ведущий указал на то, что собеседники фактически похвалили Лукашенко.

"С другой стороны, там есть живая настоящая фраза, которую не выдумать, не написать сценаристам: Александр Лукашенко оказался крепким орешком. Такую фразу невозможно придумать", – сказал Ургант.

Напомним, Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией озвученную Меркель информацию об отравлении Навального "Новичком".

"Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... Отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный ведущий "Вечернего Урганта" ранее спародировал Александра Лукашенко.

Также Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков.

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