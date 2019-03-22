МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Ищет мать": стало известно о неожиданном решении Шнурова

Читать материал на украинском

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил завести ребенка воспользовавшись услугами суррогатной матери. Такое решение приняла его супруга Ольга Абрамова.

Кроме того, по словам друга артиста Стаса Барецкого, именно жена Шнурова подтолкнула его к решению закончить музыкальную карьеру в составе группы "Ленинград", пишет "СтарХит".

"Ищет мать": стало известно о неожиданном решении Шнурова
Новости
"Его чувство – страх": Борис Акунин объяснил, почему Путин превратился в "монстра"

"Мы это обсуждали, это действительно последний тур Шнурова, — поделился Барецкий. — Сейчас он с женой ищет суррогатную мать, чтобы та родила им ребенка. Ольга не хочет сама рожать, так как это отразится на фигуре. Именно она подтолкнула его завершить такую бурную музыкальную карьеру".

Барецкий уверен, что у Сергея поменялись приоритеты, сейчас он хочет полностью посвятить себя семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, Сергей в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения