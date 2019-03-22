"Ищет мать": стало известно о неожиданном решении Шнурова

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил завести ребенка воспользовавшись услугами суррогатной матери. Такое решение приняла его супруга Ольга Абрамова.

Кроме того, по словам друга артиста Стаса Барецкого, именно жена Шнурова подтолкнула его к решению закончить музыкальную карьеру в составе группы "Ленинград", пишет "СтарХит".

"Мы это обсуждали, это действительно последний тур Шнурова, — поделился Барецкий. — Сейчас он с женой ищет суррогатную мать, чтобы та родила им ребенка. Ольга не хочет сама рожать, так как это отразится на фигуре. Именно она подтолкнула его завершить такую бурную музыкальную карьеру".

Барецкий уверен, что у Сергея поменялись приоритеты, сейчас он хочет полностью посвятить себя семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, Сергей в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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