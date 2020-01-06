Дразнили "фанерой": как выглядела Ирина Шейк до славы и Роналду

6 января, модель, актриса и просто красавица Ирина Шейк отметит свой 34-й День рождения. Как обычная девушка добилась такого успеха, как выглядела в юности и где она проводит новогодние праздники?

Через тернии к звездам

Ирина рано потеряла отца. Он скончался от легочной болезни, когда девочке исполнилось 14 лет. По словам модели, в подростковом возрасте она не отличалась привлекательностью, была слишком худой и ее дразнили “фанерой”.

Школьное фото Шейк

Все изменилось, когда она была на первом курсе Челябинского экономического колледжа, где на нее обратил внимание один из сотрудников местного имидж-клуба “Светлана”. Оказавшись в клубе, девушка научилась азам модельного бизнеса. В 18 лет Шейк победила в региональном конкурсе красоты “ Супермодель”.

Ирина Шейк в 17 лет

Затем был конкурс красоты в Москве и первая профессиональная фотосессия. В 2005 г. Ирина сменила фамилию родителей Шахлисламова на короткую и благозвучную Шейк и уехала покорять Европу и США.

Переломным в карьере Ирины Шейк стал 2007 г. когда ей предложили представлять белье от известного бренда “Intimissimi”. Вскоре девушка стала лицом этой торговой марке и далее ее карьера развивалась только по восходящей линии.

Как и где Ирина встретила 2020 й год

В свободное от показов новых коллекций парижских и миланских модельеров время, Ирина не устает напоминать своим поклонникам о том, что она обладает великолепной фигурой. Несколько дней назад инстаграм звезды обновился, на ее странице появились новые снимки, на которых модель позирует в откровенных купальниках.

Участие в фотосессиях — профессиональная обязанность Ирины. Над такими снимками работают лучшие специалисты: фотографы, визажисты, парикмахеры. Но поклонники Ирины всегда ждут снимков, сделанных в непринужденной атмосфере.

Судя по последним фото, новый 2020 год модель встретила в дорогом пятизвездочном отеле на побережье Тихого океана, в Коста-Рике. Там, на великолепном пляже она предстала в нескольких соблазнительных образах.

Так, на одном из фото мы видим Ирину в розовом бикини. От палящего солнца голову модели защищает светлая панамка. На фото Ирина без макияжа, что подчеркивает частный характер снимков.

Следующий кадр вызвал бурю эмоций фолловеров: девушка в полосатом бикини и элегантных очках лежит на борту лодки. на заднем фоне: заросли деревьев и безымянный водоём.

Судя по “сторис”, выложенному в инстаграме Шейк, озеро кишит крокодилами.

В новогоднюю ночь Ирина позировала в ярком желто-мандариновом платье, которое подчеркивает прелестные изгибы ее фигуры.

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