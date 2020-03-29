Ирине Круг – 44: как спустя годы живет жена ушедшей легенды 90-х

Российская певица, вдова убитого в 2002 году звезды шансона Михаила Круга Ирина Круг 29 марта отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 44 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как она живет и как выглядит спустя почти два десятка лет после гибели мужа.

Ирина Круг instagram.com/irinakrug

Когда Михаил Круг был убит, Ирине было 26 лет, а их сыну Саше – всего месяц.

"17 лет как тебя нет с нами, страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь, столько испытаний было, слез, нет тебя, Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!" – написала Ирина Круг в Instagram в годовщину смерти экс-супруга.

Ирина Круг и Михаил Круг 24smi.org

После гибели Михаила Круга друг семьи Владимир Бочаров, автор и исполнитель, который ранее сотрудничал с Михаилом, предложил Ирине исполнить несколько его песен, написанных в память о шансонье. Так появился ее первый альбом "Первая осень разлуки".

В 2005 году Ирина Круг с отличием окончила Тверской государственный университет, а также стала лауреатом премии "Шансон года" и была номинирована на "Открытие года".

Ирина Круг instagram.com/irinakrug

В 2006 году вышла замуж за предпринимателя Сергея Белоусова, а в 2013-м у них родился сын Андрей.

Сейчас Ирина Круг продолжает заниматься творчеством. На сегодняшний день у нее насчитывается девять сольных альбомов и шесть дуэтных сборников.

Ирина Круг и ее муж Сергей Белоусов instagram.com/irinakrug

При этом Ирина Круг восхищает поклонников своим внешним видом, демонстрируя безупречный вкус и изящную фигуру.

При росте 167 см Ирина Круг весит не более 51 кг. В 2017 году артистка сделала каре и стала выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Ирина Круг и Андрей Малахов instagram.com/irinakrug

Ирина Круг и ее сын Александр instagram.com/irinakrug

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