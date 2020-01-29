Ирина Отиева после скандала с Малаховым преобразилась

Российская джазовая певица Ирина Отиева, ранее рассказавшая о скандале с журналистами шоу Андрея Малахова, заметно преобразилась.

В своем Instagram-аккаунте она поделилась с подписчиками фотографией, где она стоит на кухне.

"А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и не накрашенная", - комментирует свой фотоснимок Отиева.

Как сообщалось ранее, певица Ирина Отиева в социальных сетях поведала о провокации со стороны журналистов телешоу Андрея Малахова. По словам Отиевой, она решила пригласить их на чай для разговора по душам, а позже узнала, что ее слова тайно записали на скрытую камеру и выпустили в эфир в качестве сюжета.

Также Отиева, у которой не сложилась карьера на эстраде, объяснила, почему таит обиду на певцов Лолиту и Александра Серова.

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