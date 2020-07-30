Илон Маск подал в суд на Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов – СМИ

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск судился с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов.

Об этом рассказала подруга сестры артистки Дженнифер Хауэлл. По ее словам, бизнесмен после разрыва отношений с Херд хотел избавиться от эмбрионов, которые они создали вместе, сообщает издание Mirror.

"Пейдж (мать Эмбер, которая погибла в мае 2020 года. – Ред.) рассказала мне, что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе. Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка ", – призналась Хауэлл.

Эмбер Герд с бывшим мужем Джонни Деппом Glamour.ru

Мать Герд также часто сравнивала Маска с бывшим мужем дочери Джонни Деппом. По ее словам, которые передала Хауэлл, Депп был просто ангелом по сравнению с Маском.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Джонни Деппа разоблачили экс-жену актера Эмбер Херд в сексе втроем с Маском и моделью Карой Делевинь. На очередном заседании было обнародовано личная переписка актрисы и гендиректора SpaceX Илона Маска. Бизнесмен предлагал организовать "круглосуточную охрану" для Херд после ее разрыва с Джонни Деппом.

Когда Маск узнал об угрозах, то пошутил, чтобы ему сообщили, "если Джонни захочет драки в клетке". Также бизнесмен посоветовал Херд и Деппу "закопать топор войны и идти дальше".