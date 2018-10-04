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СпортLady

Найди палочку: в сети озадачены новой головоломкой

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Венгерский художник Гергели Дудас, больше известный как Dudolf, на своей странице в Facebook предложил фанатам отыскать волшебную палочку на его рисунке.

На иллюстрации изображен барсук в окружении разноцветных конфет, среди которых и спрятана палочка. Для многих поклонников эта задача показалось сверхтяжелой. Пользователь Тристан Смит из Гонконга назвал эту головоломку самой сложной из всех ранее опубликованных Дудасом.

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"Учитывая, что это магия, все может быть палкой. Все еще ищу ее", - пишет один из поклонников. А те, кому все же удалось отыскать палочку советуют - отыскать звезду, которая служит наконечником для волшебной палочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая головоломка от венгерского художника Гергель Дудаса (Gergely Dudas) заставила тысячи пользователей сети искать леденец среди рожков с мороженым.

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