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Игорю Крутому – 65: как изменился композитор после тяжелой болезни

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В понедельник, 29 июля, известный российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой отмечает юбилей.

Музыканту исполнилось 65 лет. Ранее стало известно о том, что Крутой перенес серьезное заболевание, из-за чего заметно изменился внешне. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядит композитор после тяжелой болезни.

Слухи о болезни Крутого начали появляться еще в начале 2000-х, тогда музыканту приписывали онкологию. Сам он скрывал информацию о своем здоровье.

Игорь Крутой

Игорь Крутой

Instagram @igor__krutoy

В 2017 стало известно, что Крутой перенес серьезную операцию в США, после которой похудел на более, чем 20 килограмм. Выяснилось, что артист более сахарным диабетом а также имеет проблемы с органами пищеварения.

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Теперь он вынужден придерживаться строгой диеты, а также смягчить гастрольный график, чтобы избежать серьезных осложнений в дальнейшем.

Что касается подозрений на рак, близкие Крутого недавно развеяли слухи: "Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают Игоря. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава Богу, у него нет рака. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами. Иногда кажется, что он вообще ничего не ест".

Игорь Крутой до болезни

Игорь Крутой до болезни

24СМИ

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Напомним, Игорь Крутой родился в Украине (город Гайворон, Кировоградская область) в 1954 году. С самого детства любил музыку, самостоятельно учился играть на инструментах и, по его словам, всегда знал что так или иначе свяжет свою жизнь с музыкальной индустрией.

Признание к Крутому пришло в конце 80-х годов после многочисленных попыток пробиться на эстраду. В настоящее время в его список песен входит болеет 300 композиций, написанных для 150 различных артистов и музыкантов. Также в исполнительский репертуар входит около 10 сольных треков и 14 дуэтов с другими исполнителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой напугал своих фанатов изнеможденным внешним видом, из-за чего в сети начали вновь распространять слухи о его болезни.

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Персона
Игорь Крутой
Место
Россия Москва
Теги
Новости России шоу-бизнес
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