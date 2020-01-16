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16 января • обновлено в 15:50
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"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца

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Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала новое фото, на котором она позирует вместе с солистом группы "Инь-Ян" Артемом Ивановым.

Совместной фотографией с артистом певица поделилась на своей странице в Instagram.

Слава Каминская

Слава Каминская

Instagram @babaslavka

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Сбросила платье и оголила грудь: Каминская взбудоражила сеть горячим фото

Так, на снимке, сделанном во время отдыха на Бали, Иванов нежно обнимает Каминскую за талию.

"Скандалы, интриги, расследования", – подписала фото Слава.

Под публикацией поклонники засыпали Каминскую комментариями:

"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца
"Идеальная пара": Каминская замечена в объятиях известного российского певца

Стоит отметить, что это уже не первый совместный снимок Славы и Артема. Несколько дней назад звезда опубликовала фото, на котором также позировала в обнимку с артистом.

"Тот самый красавчик из группы "Инь-Ян", – написала тогда под фотографией Каминская.

Примечательно, что в конце ноября 2019 года Артем опубликовал на своей странице фотографии с собственной свадьбы. Избранницей певца стала модель из Коми Эльвира Пипкина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская подогрела слухи о своем романе с популярным актером Павлом Вишняковым. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram новое фото актера.

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Автор
Анна Михно
Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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