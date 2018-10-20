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''И всей земле пи*дец'': Макаревич написал мощную песню о ''рае Путина''

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Знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич написал новую песню после скандального выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на "Валдае".

Свое творчество певец выложил на странице в Facebook.

OBOZREVATEL приводит текст песни полностью:

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле - пи*дец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи*дюлей…"

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Напомним, российский президент на днях сказал, что в случае ядерной войны "русские попадут в рай, а агрессоры сдохнут".

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее певец Сергей Шнуров также ответил на заявление Путина о ядерной войне.

Персоны
Андрей МакаревичВладимир Путин
Место
Россия
Объект
ядерное оружие
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andreyev andrei
andreyev andrei
Тварь иудейская все не угомонится?😁
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
andreyev andrei, - Тварюки невгамовні смердять в кремлі і в госдупі, ти теж така ж сама тварюка - мокшанська. А Макар, при всіх нюансах, один з небагатьох реально світлих променів в ерефії.
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Уткин Антип
Уткин Антип
andreyev andrei, Пыня - ещё та тварь!
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Medved George
Medved George
Красавец! И не стареет молодец!
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Serkov Paha
Serkov Paha
У царя-подонка-шизофреника слетел крышняк! Мокши не тупите, вяжите демона и в дурдом! Еще чуток и оно шо нибудь отчебучит! Терять этому ублюдку уже не чего! Спасите своих детей! Может хоть у них будет будущее...
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