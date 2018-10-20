''И всей земле пи*дец'': Макаревич написал мощную песню о ''рае Путина''

Знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич написал новую песню после скандального выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на "Валдае".
Свое творчество певец выложил на странице в Facebook.
OBOZREVATEL приводит текст песни полностью:
"На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный рассказал, красавец, молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, и всей земле - пи*дец!
Но это не беда, нас с вами ждет награда
На кой нам этот мир, коль наступает край?
Потухнут без следа все 9 миллиардов,
А мы до одного прямой дорогой в рай!
Я сам на этот рай давно имею виды.
Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"
Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,
Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.
Бегу, смотрю за мной другие припустили,
Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,
У самого стола архангела скрутили,
На выход отвели и дали пи*дюлей…"
Напомним, российский президент на днях сказал, что в случае ядерной войны "русские попадут в рай, а агрессоры сдохнут".
Как сообщалOBOZREVATEL, ранее певец Сергей Шнуров также ответил на заявление Путина о ядерной войне.