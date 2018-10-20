''И всей земле пи*дец'': Макаревич написал мощную песню о ''рае Путина''

Знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич написал новую песню после скандального выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на "Валдае".

Свое творчество певец выложил на странице в Facebook.

OBOZREVATEL приводит текст песни полностью:

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле - пи*дец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи*дюлей…"

Напомним, российский президент на днях сказал, что в случае ядерной войны "русские попадут в рай, а агрессоры сдохнут".

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее певец Сергей Шнуров также ответил на заявление Путина о ядерной войне.