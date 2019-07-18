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"Хватит шастать!" Скандальная Дана Борисова возмутила украинцев

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Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, юрист Андрей Магера раскритиковал российскую телеведущую Дану Борисову за визит в Украину.

Гневное сообщение он разместил на своей странице в Facebook, задавшись вопросом, когда уже подобные скандальные личности из страны-агрессора перестанут приезжать.

"Когда они уже наконец-то перестанут сюда шастать", – возмутился Магера.

Дана Борисова

Дана Борисова

utro.ru

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В комментариях пользователи поддержали его гнев, подчеркнув, что своих "наркоманов некуда девать". Также пользователи предположили, что скандальные россияне перестанут лезть в Украину, когда будет введен визовый режим.

"Как только перестанут пускать, тогда перестанут шастать", "Своих наркоманов девать некуда, так еще из России прислали", "Когда визовый режим сделают, тогда и прекратят. Удивительно, что за пять лет не ввели", "Похоже, что они только начинают шастать", – отреагировали украинцы.

Борисова в Киеве

Борисова в Киеве

instagram/danaborisova_official

Борисова приехала в Украину

Борисова приехала в Украину

instagram/danaborisova_official

Дана Борисова

Дана Борисова

instagram/danaborisova_official

"Хватит шастать!" Скандальная Дана Борисова возмутила украинцев
"Хватит шастать!" Скандальная Дана Борисова возмутила украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.

Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дана Борисова Андрей Магера
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес скандалы
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Питон Каа
Питон Каа
Успокойтесь, украинцы. Она не знает, что Украина шестой год воюет с Россией. Сама Россия тоже не в курсе за эту войну, но это уже другой вопрос.
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