Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе

Украинская певица Jerry Heil нарвалась на критику из-за своего выступления в финале Национального отбора на Евровидение 2020. В результате она набрала всего 2 бала от жюри и зрителей.

Так, девушка кардинально изменила свой номер и это не очень понравилось жюри и ее поклонникам. Видео разместили на Youtube-канале UA: Перший. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

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Андрей Данилко отметил, что полуфинальный витсуп участницы ему понравился больше, поскольку передавал настроение песни. Тина Кароль и Виталий Дроздов посоветовали певице не читать комментариев, а делать то, что чувствует.

"Честно говоря она не супер, но 1 балл от судов и зрителей... Странно", "В этом номере было плохо одно — свет. Jerry Heil часто было плохо видно на сцене, сливалась с фоном. Сам халат-дутик прикольный", "Судьи не правы насчет того, что не нужно слушать людей в интернете. Возможно, не надо слушать хейтеров, но конструктив в учебе и развитии необходим. Песня слабая, как и выступление, как и посыл, который украинцам на данный момент не зайдет и основная масса народа этим не проникнется", - пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020.

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