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23 февраля • обновлено в 01:54
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"Хуже, чем в полуфинале!" Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе

1.6т
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Украинская певица Jerry Heil нарвалась на критику из-за своего выступления в финале Национального отбора на Евровидение 2020. В результате она набрала всего 2 бала от жюри и зрителей.

Так, девушка кардинально изменила свой номер и это не очень понравилось жюри и ее поклонникам. Видео разместили на Youtube-канале UA: Перший. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе
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Андрей Данилко отметил, что полуфинальный витсуп участницы ему понравился больше, поскольку передавал настроение песни. Тина Кароль и Виталий Дроздов посоветовали певице не читать комментариев, а делать то, что чувствует.

"Честно говоря она не супер, но 1 балл от судов и зрителей... Странно", "В этом номере было плохо одно — свет. Jerry Heil часто было плохо видно на сцене, сливалась с фоном. Сам халат-дутик прикольный", "Судьи не правы насчет того, что не нужно слушать людей в интернете. Возможно, не надо слушать хейтеров, но конструктив в учебе и развитии необходим. Песня слабая, как и выступление, как и посыл, который украинцам на данный момент не зайдет и основная масса народа этим не проникнется", - пишут в сети.

Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе
Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе
Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе
Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе
Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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