"Хотим с Димой дочку": Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске перед ее смертью

Российская певица Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске, которая умерла от рака головного мозга.

Так, в эфире шоу "Секрет на миллион" артистка вспомнила, о чем разговаривала с Жанной за несколько месяцев до ее смерти. По словам Семенович, Фриске планировала выйти замуж за Шепелева и родить ему еще одного ребенка - дочь.

Анна Семенович и Жанна Фриске Дни.ру

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"Как-то помню мы с Димой Шепелевым вели корпоратив на Новый год. Это уже было через полгода, как мы узнали о диагнозе. Она была уже совсем в плохом состоянии. Но на какой-то момент ей стало лучше, и мне было так неудобно, но я говорю Диме: "Ты меня прости, я понимаю, как тебя все достали, но я так хочу ее услышать". А он мне отвечает: "А я сейчас тебе ее наберу". И он набрал. Я с ней говорила, она была в сознании абсолютно, нормально разговаривала. Она мне рассказывала про Платона, про то, как она счастлива быть матерью, про то, что ее поддерживает на свете только то, что этот маленький малыш к ней каждое утро подбегает и она слышит топот его ножек. И она говорит: "Мы хотим с Димой еще дочку, мы хотим пожениться". И больше я ее не слышала никогда. И через 4-5 месяцев ее не стало", - вспоминает Семенович.

Анна Семенович кадр из видео

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову. Соответствующий снимок он обнародовал на своей странице в Instagram в ответ на информацию в сети о предстоящей свадьбе.

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