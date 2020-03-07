Холостяк отказался вручать розы девушкам в первом выпуске: что произошло

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк отказался отдавать участницам розу первого впечатления.

Подобный инцидент произошел на шоу впервые за 10 сезонов, сообщается на сайте телеканала СТБ.

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Холостяк Макс Михайлюк Instagram @holostyakstb

Вручение розы первого впечатления является обязательной процедурой в шоу "Холостяк". Несмотря на это, Михайлюк отказался выделять кого-то из участниц, тем самым частично изменил правила на реалити.

"Я не буду вручать розу первого впечатления, так как выбрать и выделить одну из вас всех — невозможно. Вы все прекрасны", – заявил Макс.

Стоит отметить, что это стало настоящим прецедентом в истории реалити "Холостяк". И несмотря на то, что многие девушки возмутились такому, Михайлюку разрешили поступать согласно своим правилам.

Смотрите полное видео первого выпуска шоу "Холостяк-10" на официальном сайте канала СТБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка вызвала ажиотаж в сети.

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