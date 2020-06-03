Главный герой десятого сезона романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.

Так, звездный пилот опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором извинился перед поклонниками. А также добавил, что он поступал так, как считал нужным и не хотел делать из этого хайп.

Макс Михайлюк Фото: instagram/flymax305

"Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить все, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определенный долг перед вами, перед моей аудиторией. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал понравившеюся вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И, как видите, не все так плохо у всех. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, несмотря на мой выбор и симпатии. Всем, кто был со мной от начала и до конца. Людям, которые умеют слушать и слышать, которые не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным", – написал Михайлюк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в финале пост-шоу романтического реалити "Холостяк-10" главный герой Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова сообщили, что после проекта они не остались вместе.

Так, причиной расставания пары послужило то, что у Максима был секс с другой участницей на шоу, в чем он сам впоследствии признался Даше.

Позже была обнародована скандальная переписка участниц, которая подтверждала этот факт.

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