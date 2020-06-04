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4 июня • обновлено в 12:25
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"Холостяк" Добрынин обратился к украинцам из-за протестов в США

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Украинский телеведущий и бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин высказался о поддержке людьми акций протестов в США.

Так, по словам мужчины украинцам следует обратить внимание на проблемы в своей стране. В частности, он напомнил о ситуации с изнасилованием и избиением полицейскими девушки в Кагарлыке. Об этом Добрынин написал на личной странице в Instagram.

Никита Добрынин

Никита Добрынин

Фото: instagram/nikitadobrynin

"Нам проще запостить черный квадрат в поддержку акций протестов в США, чем понять, что вот, под боком тоже происходит зверское убийство или изнасилование. Я сейчас про Кагарлык, если что. Там копы ночью жестко, как в Гестапо, пытали и затем изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля... И что теперь? Толком ничего. Никто не заступился, никаких протестов, об этом не кричат. В этой истории все не так! До сих пор не решили проблему с безнаказанностью власти, которая в корне не может допускать такое", – заявил телеведущий.

Добрынин также добавил, что не призывает к протестам. Однако отметил: "нужно открыто об этом говорит, чтобы подобное больше повторялось".

Никита Добрынин

Никита Добрынин

Фото: instagram/nikitadobrynin

"Я не хочу протестов, обгорелых машин и разграбленных магазинов, но нам с вами нельзя молчать, нужно открыто говорить, осуждать такое, не давать даже шанса впредь повторить подобное", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Никита Добрынин
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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