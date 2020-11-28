"Холостячка" на СТБ: кто покинул проект в 6 выпуске

В шестом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ покинуло два участника: Игорь Бабко и Андрей Шатырко.

Далее борьбу за сердце главной героини романтичного проекта Ксении Мишиной романтического реалити будут бороться четверо мужчин: Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак и Евгений Ковтуненко. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Так, Игорь Бабко ушел из проекта досрочно по инициативе Ксении. Мужчина так и не смог проявить себя в условиях конкуренции. Холостячка отпустила участника.

"Мне кажется, что Игорь видит проект очень поверхностно. Ему дали задание, он думает, что обязан его выполнить. Ему 23 года, может, у него действительно не было отношений, где нужно бороться за женщину?" – отметила Мишина.

Также на церемонии роз, которая проходит традиционно в конце каждого выпуска, реалити покинул Андрей Шатырко. Несмотря на хорошие взаимоотношения с Андреем, по словам Ксении, их общение больше напоминает дружбу, нежели любовь. Поэтому она приняла довольно сложное для себя решение и попрощалась с участником.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске реалити "Холостячка" Андрей Рыбак организовал романтическое свидание с Ксенией Мишиной. Участник сделал акценты на тактильных ощущениях и уединении, поэтому избрал местом для встречи с главной героиней SPA. К слову, в конце вечера состоялся долгожданный поцелуй пары.