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14 января • обновлено в 08:57
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"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть

4.9т
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Российская певица Алла Пугачева поделилась новой фотографией, на которой показала, как выглядит ее лицо вблизи.

Так, снимком примадонна поделилась на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

glavred.info

Новости
"Выглядит лучше, чем 20-летняя": Пугачева ошарашила помолодевшим лицом на фото

В кадре Пугачева демонстрирует помолодевшее лицо практически без единой морщинки. Впрочем, поклонники в пух и прах раскритиковали фото артистки.

В комментариях фанаты обвинили певицу в злоупотрблении фотошопом, а также отметили многочисленные пластические операции:

"Ходячая пластическая операция", "Зачем так фотошопить?", "Ужас", "Кого так отфотошопили?", "Даже страшно стало".

"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть
"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пластический хирург прокомментировала внешность Аллы Пугачевой. По словам специалиста, артистка использовала некачественные препараты для омоложения из-за чего теперь на лице Пугачевой появились бугры.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ГУИМПЛЕН БЛЯ... СТАРАЯ КОРОВА!!! АГЕНТ КГБ, ВОТ СЕКРЕТ ЕЕ УСПЕХА!!! МУСОРСКАЯ СТУКАЧКА!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ааааааааа
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Артеллерист Моня, Уууууу... усрался Шмонька... че счыш?
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