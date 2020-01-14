"Ходячая пластическая операция": Пугачева показала лицо вблизи и ужаснула сеть

Российская певица Алла Пугачева поделилась новой фотографией, на которой показала, как выглядит ее лицо вблизи.

Так, снимком примадонна поделилась на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева glavred.info

В кадре Пугачева демонстрирует помолодевшее лицо практически без единой морщинки. Впрочем, поклонники в пух и прах раскритиковали фото артистки.

В комментариях фанаты обвинили певицу в злоупотрблении фотошопом, а также отметили многочисленные пластические операции:

"Ходячая пластическая операция", "Зачем так фотошопить?", "Ужас", "Кого так отфотошопили?", "Даже страшно стало".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пластический хирург прокомментировала внешность Аллы Пугачевой. По словам специалиста, артистка использовала некачественные препараты для омоложения из-за чего теперь на лице Пугачевой появились бугры.

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