"Хочешь меня соблазнять?" Кароль посвятила песню Дану Балану и избила Потапа

Украинская певица Тина Кароль посвятила песню Дану Балану во время четвертого эфира шоу "Голос країни-10". Так, она исполнила свой хит "Вабити" вместе с одной из участниц.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Дарья Полоротова пришла на шоу с песней Кароль "Вабити". После того, как ей удалось развернуть к себе кресло певицы, та предложила ей исполнить ее вместе. Девушка согласилась, но попросила посвятить эту композицию Дану.

"Будешь меня соблазнять?", - поинтересовался Балан у Кароль.

Потап спросил у Полоротовой, хотела ли она, чтобы Балан и Кароль поженились. Девушка ответила положительно, после чего певица шутливо ударила репера.

"Ну мы же поженились! Ну вот скажи ты нам, правда же они хорошая пара?", - пошутил Потап.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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