Хирург рассказал о пластических операциях Пугачевой и Ротару

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал о том, какие операции делали певицы Алла Пугачева и София Ротару.

Подробностями он поделился в программе "Как стать красивой" на российском телеканале НТВ. По словам специалиста, Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное", – подчеркнул Амжад.

В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи.

"Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат", – отметил он. Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о перенесенных пластических операциях рассказала сама Алла Пугачева. По ее словам, она делала только маленькие подтяжки, так как ей запрещен общий наркоз.