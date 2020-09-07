Гвоздева прокомментировала вылет из "Танців з зірками" и обратилась к хейтерам

Беременная Илона Гвоздева, которая покинула "Танці з зірками" во втором выпуске вместе с юмористом Дмитрием Танковичем, прокомментировала вылет из шоу.

На своей странице в Instagram танцовщица поблагодарила за поддержку всех, кто верил в их пару. Также она извинилась перед Дмитрием за то, что не смогла попасть вместе с ним в следующий эфир (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо, Дмитрий. Благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом, позитивом, счастьем. Извини, что так получилось, что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко, коротко, но так волшебно", – поделилась эмоциями Гвоздева.

Выступление Гвоздевой и Танковича. скриншот

Также хореограф обратилась к хейтерам, которые активно ее осуждали за участие в проекте на последних месяцах беременности. Еще до начала прямых эфиров она столкнулась с жесткой критикой.

"Теперь я точно знаю, почему мы не можем жить, как в Европе. Потому что наш, к сожалению, "совдеповский" менталитет, узкое мировоззрение, пессимизм и зависть еще долго будет искореняться и меняться с поколениями. Помните, жизнь – бумеранг", – ответила хейтерам Гвоздева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илона и Дмитрий получили 29 баллов от жюри, однако в конце эфира были вынуждены покинуть шоу. Зрители отдали предпочтение Сергею Мельнику и Аделине Дели, которые также оказались в зоне риска. В сети назвали выбор партнерши для телеведущего "подставой", а кто-то остался недовольным после их выступления. Однако нашлись и те, кто поддержал пару.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.