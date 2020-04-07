"Ты наркоман": в сети всплыла странная переписка Гуфа с 9-летним сыном

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) показал скриншот личной переписки со своим 9-летним сыном Сэмом, в которой мальчик назвал его наркоманом.
Фото переписки артист опубликовал в своих Instagram-stories.
Гуф с сыном Сэмом
vokrug.tv
В частности, сначала Сэм спрашивает у рэпера, когда тот сможет выслать ему деньги, а затем называет отца наркоманом.
Instagram @therealguf
Примечательно, что в таком поведении сына Гуф обвиняет его маму и свою бывшую жену Айзу Анохину. Более того, скриншот рэпер сопроводил подписью:
"Общение с Сэмом... Спасибо, Айза".
Айза Анохина с сыновьями
Instagram @aizalovesam
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гуф после того, как натравил свою овчарку Гуччи на соседскую собаку, оказался в психбольнице.
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