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7 апреля • обновлено в 09:24
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Гуф показал странную переписку с 9-летним сыном

1.4т
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Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) показал скриншот личной переписки со своим 9-летним сыном Сэмом, в которой мальчик назвал его наркоманом.

Фото переписки артист опубликовал в своих Instagram-stories.

Гуф с сыном Сэмом

Гуф с сыном Сэмом

vokrug.tv

В частности, сначала Сэм спрашивает у рэпера, когда тот сможет выслать ему деньги, а затем называет отца наркоманом.

"Ты наркоман": в сети всплыла странная переписка Гуфа с 9-летним сыном

Instagram @therealguf

Примечательно, что в таком поведении сына Гуф обвиняет его маму и свою бывшую жену Айзу Анохину. Более того, скриншот рэпер сопроводил подписью:

"Общение с Сэмом... Спасибо, Айза".

Айза Анохина с сыновьями

Айза Анохина с сыновьями

Instagram @aizalovesam

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гуф после того, как натравил свою овчарку Гуччи на соседскую собаку, оказался в психбольнице.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Айза Анохина Гуф (Guf)
Место
Россия
Тег
Новости России
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