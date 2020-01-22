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22 января • обновлено в 11:56
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"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото

5.4т
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Российскую актрису Эвелину Бледанс раскритиковали из-за откровенной фотографии, на которой артистка позирует полностью голой.

Снимком звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

versiya.info

Новости
"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

Так, на фото Бледанс сидит на кровати без одежды. Интимные части тела актриса прикрыла одеялом и руками.

"Смотрю фильм с гениальной Мэрил Стрип про Маргарет Тэтчер "Железная леди". Какая мощь! Какая целеустремленность! Я бы даже сказала одержимость общественной жизнью. Но, ведь времени на родных нет...", подписала кадр Эвелина.

Впрочем, в комментариях пользователи в пух и прах раскритиковали откровенный снимок звезды.

"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото
"Грудь на коленках лежит": голую Бледанс разгромили за откровенное фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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