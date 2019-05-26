Громкий скандал на "Голос. Дети": дочь Алсу впервые сделала заявление

Дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова прокомментировала скандал вокруг результатов голосования на шоу "Голос. Дети".
Об этом она сообщила в Instagram. В записи она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, которую ей выражали в социальных сетях.
"Конечно же, огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом "Голос. Дети". Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" – написал она.
Микелла отметила, что у нее появилось огромное количество друзей из разных городов и стран.
"И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!" – добавила она.
Друзья!👫👭👬👫👭👬 Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!🙏🏻 Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! 🤩 У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!🙏🏻❤И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!❤❤❤ 🎹🎻🥁 Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official ,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!🎉🎉🎉С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики😘 #especiallyformyfriends #голосдети6 #friendship #love #music #voice
Как сообщал OBOZREVATEL, победителями шестого сезона российского шоу "Голос. Дети", вокруг которого недавно разгорелся скандал из-за дочери Алсу Микеллы Абрамовой, стали все финалисты.
Напомним, что скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
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