Громкий скандал на "Голос. Дети": дочь Алсу впервые сделала заявление

Дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова прокомментировала скандал вокруг результатов голосования на шоу "Голос. Дети".

Об этом она сообщила в Instagram. В записи она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, которую ей выражали в социальных сетях.

"Конечно же, огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом "Голос. Дети". Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" – написал она.

Микелла отметила, что у нее появилось огромное количество друзей из разных городов и стран.

"И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителями шестого сезона российского шоу "Голос. Дети", вокруг которого недавно разгорелся скандал из-за дочери Алсу Микеллы Абрамовой, стали все финалисты.

Напомним, что скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.

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