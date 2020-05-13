Go_A "Соловей": как украинская группа выступила в первом полуфинале Евровидения 2020. Видео

В Роттердаме 12 мая должен был состояться первый полуфинал Евровидения-2020, однако из-за пандемии коронавируса шоу провели онлайн с участием всех заявленных конкурсантов.

Выступили на онлайн-шоу и представители Украины – группа Go_A с песней "Соловей". Как все прошло – рассказывает OBOZREVATEL.

Go_A instagram.com/go_a_band

Как выступили Go_A на Евровидении-2020

Первая часть онлайн-шоу Евровидения-2020 состояла в основном из клипов, кратких интервью с участниками и ранее снятых выступлений или репетиций. Транслируют шоу на официальном канале международного песенного конкурса в YouTube.

Представители Украины на Евровидение-2020, группа Go_A, также выступили онлайн со своей песней "Соловей", которая прозвучала на отборочном этапе в Киеве.

Поскольку онлайн-формат Евровидения не является конкурсом, голосований за лучшие номера не было.

Фавориты Go_A на Евровидении

Кроме песен, организаторы онлайн-шоу также показали ролики участников, снятые в изоляции, в которых артисты назвали трех фаворитов Евровидения, по их мнению, за всю историю конкурса.

Так, украинцы из Go_A рассказали, что абсолютным лидером конкурса считают шведскую певицу Loreen с песней Euphoria, с которой она победила на Евровидении-2012 в Баку.

Второе место музыканты отдали победителю Евровидения-2015, которым стал представитель Швеции Монс Сельмерлев с песней Heroes.

А третье место, по мнению участников Go_A, принадлежит украинке Руслане, которая победила на Евровидение-2004 с песней Wild Dances – "Дикие танцы".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о представителе Украины Go_A на Евровидение 2020 и как выступила группа.

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