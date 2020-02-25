Go_A признались, будут ли общаться с россиянами во время Евровидения-2020

Победители украинского Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go_A рассказали, будут ли они общаться с российскими журналистами во время участия в песенном конкурсе в Роттердаме.
Так, по словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к этому, если общения невозможно будет избежать. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в УНИАН.
Группа Go_A
Фото: dvestolici.com.ua
"Если этого общения невозможно избежать, то мы готовы. Но если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать", – сказала певица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участия в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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