Главная Новости
25 февраля • обновлено в 14:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Go_A признались, будут ли общаться с россиянами во время Евровидения-2020

1.4т
Читать материал на украинском

Победители украинского Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go_A рассказали, будут ли они общаться с российскими журналистами во время участия в песенном конкурсе в Роттердаме.

Так, по словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к этому, если общения невозможно будет избежать. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в УНИАН.

Группа Go_A

Группа Go_A

Фото: dvestolici.com.ua

Новости
Go_A ответили на критику своей песни на Евровидение

"Если этого общения невозможно избежать, то мы готовы. Но если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать", – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Go_A
Тег
Евровидение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги