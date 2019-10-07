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7 октября • обновлено в 14:11
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"Гордимся!" Звезды РФ подлизались к Путину в день его рождения

1.9т Читать материал на украинском

В понедельник, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет. Российские звезды уже успели опубликовать слащавые посты с поздравлениями в социальных сетях.

Так, среди самых активных обожателей Путина оказались певцы Стас Михайлов, Олег Газманов, Филипп Киркоров, а также певица Валерия. Отметим, что они на личных страницах в Instagram пожелали главе Кремля "многих и благих лет жизни" и поблагодарили "за мощную страну, которой можно гордиться".

Владимир Путин и Олег Газманов

Владимир Путин и Олег Газманов

Фото из Instagram

"С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, терпения и долгих ясных дней. Наш президент увел страну от края пропасти 90-х и теперь мы мощная держава. Есть чем гордиться! Я сейчас в Италии и здесь все говорят о Путине с одобрением и восторгом. Это резко отличается от того, что пишут в западных СМИ. Сейчас я могу сказать, что у нас в России аэропорты, вокзалы, интернет и во многих местах даже дороги лучше! И хотя много еще проблем — мы идем вперед! Спасибо вам, мой президент", — написал Газманов.

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На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что Владимира Путина уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе. OBOZREVATEL собрал несколько снимков, на которых можно заметить различия.

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Персоны
Владимир Путин Валерия Пригожина Олег Газманов Стас Михайлов
Место
Россия
Тег
день рождения
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70rus xxx
70rus xxx
"господин Трамп,я вас уважаю,ценю на 1000%,вы мой лучший учитель......
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Карпов Стас
Карпов Стас
Очень понятна радость от положительных изменений в России за время правления Путина, поэтому и поздравляют.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Все мировые лидеры подлизались)))))))))))
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