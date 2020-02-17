Разбило гигантской волной: жуткую гибель автора саундтреков "Бригада" сняли на видео

Смерть диджея, композитора, автора саундтреков "Бригада" и "Бой с тенью" Андрея Иванова попала на видео.

Так, ролик был опубликован Telegram-каналом "Life Shot". На кадрах, снятых на пляже Бонди Бич в Сиднее, видно, как огромная волна накрыла и унесла с берега 47-летнего диджея и его супругу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Андрей Иванов Фото: uazmi.net

Отмечается, что жена Иванова смогла спастись и вернуться на берег. Однако тело мужчины спасатели нашли через полчаса поисков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о погибших актерах знаменитого сериала "Бригада", а также о "проклятии" сериала "Улицы разбитых фонарей".

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