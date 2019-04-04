Георгий Данелия умер: о главной трагедии в жизни режиссера "Мимино"

4 апреля 2019 года в Москве в возрасте 88 лет умер легендарный режиссер Георгий Данелия. За свою жизнь он снял множество картин, которые стали классикой советского кинематографа.

Сын режиссера пошел по его стопам, но жизнь Николая Данелии оказалась короткой: он умер в возрасте 26 лет, пишет "Умная".

Георгий Данелия был женат трижды. У него было двое детей: дочь от первого брака, и сын – от второго. Сына Георгию Николаевичу родила актриса Любовь Соколова. Ребенок появился на свет в 1959 году.

Окончив школу, Николай также решил приобщиться к миру кинематографа. В 1977 году он попал на курс известного советского режиссера Юрия Озерова. Но, проучившись всего два года - забрал документы по неизвестным причинам. Еще через два года - восстановился и в 1983 году закончил учебу на режиссерском факультете. В дальнейшем он пошел по стопам отца и занимался режиссурой. При жизни Николай успел снять 2 короткометражных фильма: "Моментальный снимок" и "Эх, Семенов!".

Николай Георгиевич Данелия умер 6 декабря 1985 года. Его тело нашли в квартире его отца-режиссера. Поговаривали, что молодой человек примкнул к секте, его убили и даже ходили слухи о том, что он употреблял наркотики. Но, ни его родители, ни его жена так и не назвали причину смерти молодого режиссера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2019 года Госагентство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных для показа фильмов, куда вошли "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии.

Ранее Данелия пожелал Украине мира, отметив, что у него "нет позиции в сегодняшнем конфликте".

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