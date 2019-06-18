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Галкину – 43: как изменилась жизнь комика после женитьбы на Пугачевой

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Во вторник, 18 июня свой день рождения празднует известный российский комик Максим Галкин, который также известен как самый молодой муж примадонны Аллы Пугачевой. Ему исполнилось 43 года.

Так, Галкин является пятым и самым молодым супругом 70-летней Пугачевой. Разница в возрасте звездной пары составляет 27 лет. Интересно, что Максим также на 5 лет младше дочери Пугачевой Кристины Орбакайте, которая, по сути, является его "падчерицей". OBOZREVATEL предлагает короткую историю о том, как изменилась жизнь Галкина после женитьбы на самой известной российской и советской певице.

Что известно об их браке

Брак Галкина и Пугачевой стал одним из самых резонансных в российском шоу-бизнесе. На момент свадьбы – Алла и Максим поженились 23 декабря 2011 года – ему было 35 лет, примадонне – 62. Интересно, что пара с 2005 года жила вместе, а встречаться звезды начали еще в 2001, за десять лет о того, как расписались. На момент начала их отношений Галкину было 25, Пугачевой – 52.

Максим Галкин и Алла Пугачева (2001 год)

Максим Галкин и Алла Пугачева (2001 год)

Комсомольская правда

Стоит отметить, что до брака с Галкиным примадонна была замужем за короле российской поп-сцены Филиппом Киркоровым. С ним она развелась только в 2005 году. Следовательно, четыре года Пугачева "крутила" роман с молодым юмористом за спиной законного мужа.

Киркоров, Пугачева, Галкин

Киркоров, Пугачева, Галкин

СтарХит

Сам Киркоров как-то признавался, что только с 2002 он начал подозревать о том, что между Галкиным и Пугачевой есть романтические отношения, более года он даже не догадывался о грядущем крахе их с Пугачевой семьи.

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Как начинался нашумевший роман

До момента женитьбы Максим Галкин уже начал делать первые шаги на пути к карьере в шоу-бизнесе. Молодого комика и пародиста, который начал появляться на крупных концертах и больших площадках Москвы почти сразу же полюбил зритель.

Максим Галкин и Алла Пугачева (2001 год)

Максим Галкин и Алла Пугачева (2001 год)

Комсомольская правда

Многих интересовало, как ранее никому не известный юморист сумел настолько быстро взлететь в карьере? Поговаривали, что именно с легкой руки Пугачевой о Максиме узнали миллионы, позже сама она подтвердила эти слухи.

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Максим и Алла познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар". Любопытен тот факт, что представил Галкина и Пугачеву друг другу сам Филипп Киркоров. Сначала ничего не предвещало такого серьезного развития событий, но примадонна заинтересовалась молодым юмористом и оценила его талант телеведущего, когда впервые увидела программу "Кто хочет стать миллионером" с Максимом.

Галкин и Пугачева

Галкин и Пугачева

МК

Знакомство переросло в дружбу, Алла Борисовна записала с Галкиным дуэт "Будь или не будь". После этого поклонники сразу начали шептаться о тайном романе российской поп-королевы и ее молодого протеже.

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Долгое время они скрывали отношения, да и сами не воспринимали роман серьезно. Окончательно сблизиться им помогла семейная трагедия Галкина — в 2002 году у него умер отец, следом резко ухудшилось здоровье матери, она ушла из жизни в 2004 году. Этот тяжелейший период в жизни Максиму помогала пережить Алла.

Алла и Максим

Алла и Максим

Комсомольская правда

Как он повлиял на будущее Галкина

Из-за большой разницы в возрасте и высокого положения, которое занимает примадонна в богемной среде, многие считали, что пара может быть вместе только по расчету, что крепким этот брак стать не сможет. Однако знаменитые артисты сумели доказать обратное.

На момент женитьбы с Пугачевой Галкин уже был популярным артистом юмористического жанра. Связь с ней помогла ему реализовать творческие амбиции: Нередко Алла выводила его с собой на сцену, посещала его сольные концерты, из-за чего они вызывали неподдельный интерес у зрителя.

Свадьба Галкина и Пугачевой

Свадьба Галкина и Пугачевой

Комсомольская правда

После скромной свадьбы Пугачева и Галкин стали намного меньше появляться на публике, количество их концертов сократилось. Однако Галкин, уже завоевавший статус одного из самых высокооплачиваемых комиков в РФ, продолжает периодически гастролировать и городами России, и за границей (в частности, в Европе, США и Канаде).

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Неоднократно в интервью он рассказывал, что после свадьбы стал семейным человеком и практически не посещает светские вечеринки, как раньше. Сейчас Галкин, вместе с примадонной, живет в настоящем замке в деревне Грязь (элитное Подмосковье), где и проводит большинство свободного времени. Пара воспитывает двух детей: двойняшек Лизу и Гарри, которые родились в 2013 году.

Галкин и Пугачева с детьми

Галкин и Пугачева с детьми

Instagram

Максим, отметим, также много времени уделяет и воспитанию детей, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях.

Недавно пара приобрела также элитное жилье за границей, что дало повод для разговоров об их выезде из России. Второй "замок" Пугачевой и Галкина расположен на Кипре, его стоимость составляет около 2,3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети неоднократно сообщали о том, что знаменитый брак Пугачевой и Галкина находится под угрозой. Якобы пара планировала развестись из-за измен Максима, однако сами артисты старались либо не комментировать эту информацию, либо называли ее полным бредом.

Одной из героинь скандала с разводом Пугачевой и Галкина стала телеведущая и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. Она якобы имела отношения с Максимом с 2017 года. О том, что о ней известно, читайте по этой ссылке.

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Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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