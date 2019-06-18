Галкину – 43: как изменилась жизнь комика после женитьбы на Пугачевой

Во вторник, 18 июня свой день рождения празднует известный российский комик Максим Галкин, который также известен как самый молодой муж примадонны Аллы Пугачевой. Ему исполнилось 43 года.

Так, Галкин является пятым и самым молодым супругом 70-летней Пугачевой. Разница в возрасте звездной пары составляет 27 лет. Интересно, что Максим также на 5 лет младше дочери Пугачевой Кристины Орбакайте, которая, по сути, является его "падчерицей". OBOZREVATEL предлагает короткую историю о том, как изменилась жизнь Галкина после женитьбы на самой известной российской и советской певице.

Что известно об их браке

Брак Галкина и Пугачевой стал одним из самых резонансных в российском шоу-бизнесе. На момент свадьбы – Алла и Максим поженились 23 декабря 2011 года – ему было 35 лет, примадонне – 62. Интересно, что пара с 2005 года жила вместе, а встречаться звезды начали еще в 2001, за десять лет о того, как расписались. На момент начала их отношений Галкину было 25, Пугачевой – 52.

Максим Галкин и Алла Пугачева (2001 год) Комсомольская правда

Стоит отметить, что до брака с Галкиным примадонна была замужем за короле российской поп-сцены Филиппом Киркоровым. С ним она развелась только в 2005 году. Следовательно, четыре года Пугачева "крутила" роман с молодым юмористом за спиной законного мужа.

Киркоров, Пугачева, Галкин СтарХит

Сам Киркоров как-то признавался, что только с 2002 он начал подозревать о том, что между Галкиным и Пугачевой есть романтические отношения, более года он даже не догадывался о грядущем крахе их с Пугачевой семьи.

Как начинался нашумевший роман

До момента женитьбы Максим Галкин уже начал делать первые шаги на пути к карьере в шоу-бизнесе. Молодого комика и пародиста, который начал появляться на крупных концертах и больших площадках Москвы почти сразу же полюбил зритель.

Максим Галкин и Алла Пугачева (2001 год) Комсомольская правда

Многих интересовало, как ранее никому не известный юморист сумел настолько быстро взлететь в карьере? Поговаривали, что именно с легкой руки Пугачевой о Максиме узнали миллионы, позже сама она подтвердила эти слухи.

Максим и Алла познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар". Любопытен тот факт, что представил Галкина и Пугачеву друг другу сам Филипп Киркоров. Сначала ничего не предвещало такого серьезного развития событий, но примадонна заинтересовалась молодым юмористом и оценила его талант телеведущего, когда впервые увидела программу "Кто хочет стать миллионером" с Максимом.

Галкин и Пугачева МК

Знакомство переросло в дружбу, Алла Борисовна записала с Галкиным дуэт "Будь или не будь". После этого поклонники сразу начали шептаться о тайном романе российской поп-королевы и ее молодого протеже.

Долгое время они скрывали отношения, да и сами не воспринимали роман серьезно. Окончательно сблизиться им помогла семейная трагедия Галкина — в 2002 году у него умер отец, следом резко ухудшилось здоровье матери, она ушла из жизни в 2004 году. Этот тяжелейший период в жизни Максиму помогала пережить Алла.

Алла и Максим Комсомольская правда

Как он повлиял на будущее Галкина

Из-за большой разницы в возрасте и высокого положения, которое занимает примадонна в богемной среде, многие считали, что пара может быть вместе только по расчету, что крепким этот брак стать не сможет. Однако знаменитые артисты сумели доказать обратное.

На момент женитьбы с Пугачевой Галкин уже был популярным артистом юмористического жанра. Связь с ней помогла ему реализовать творческие амбиции: Нередко Алла выводила его с собой на сцену, посещала его сольные концерты, из-за чего они вызывали неподдельный интерес у зрителя.

Свадьба Галкина и Пугачевой Комсомольская правда

После скромной свадьбы Пугачева и Галкин стали намного меньше появляться на публике, количество их концертов сократилось. Однако Галкин, уже завоевавший статус одного из самых высокооплачиваемых комиков в РФ, продолжает периодически гастролировать и городами России, и за границей (в частности, в Европе, США и Канаде).

Новости Галкин взбудоражил сеть видео с Пугачевой

Неоднократно в интервью он рассказывал, что после свадьбы стал семейным человеком и практически не посещает светские вечеринки, как раньше. Сейчас Галкин, вместе с примадонной, живет в настоящем замке в деревне Грязь (элитное Подмосковье), где и проводит большинство свободного времени. Пара воспитывает двух детей: двойняшек Лизу и Гарри, которые родились в 2013 году.

Галкин и Пугачева с детьми Instagram

Максим, отметим, также много времени уделяет и воспитанию детей, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях.

Недавно пара приобрела также элитное жилье за границей, что дало повод для разговоров об их выезде из России. Второй "замок" Пугачевой и Галкина расположен на Кипре, его стоимость составляет около 2,3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети неоднократно сообщали о том, что знаменитый брак Пугачевой и Галкина находится под угрозой. Якобы пара планировала развестись из-за измен Максима, однако сами артисты старались либо не комментировать эту информацию, либо называли ее полным бредом.

Одной из героинь скандала с разводом Пугачевой и Галкина стала телеведущая и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. Она якобы имела отношения с Максимом с 2017 года. О том, что о ней известно, читайте по этой ссылке.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.