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16 января • обновлено в 14:18
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"Вешать на уши лапшу российскую": Галкин жестко потроллил Путина и Пугачеву

1.3т
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Российский шоумен Максим Галкин, выступая на концерте в Кремлевском дворце, потроллил свою супругу Аллу Пугачеву и президента РФ Владимира Путина.

Так, он рассказал зрителям, как Путин однажды заявил, что нужно вводить импортозамещение. При этом Галкин отметил, что это для того, что вешать на уши уже российскую лапшу. И добавил, что примадонна смешно прокомментировала эту ситуацию (видео смотрите ниже).

Максим Галкин

Максим Галкин

Фото: iz.ru

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"У нас семья прогрессивная. Вот однажды, когда Путин сказал, что нужно вводить импортозамещение... ну, чтобы вешать на уши уже российскую лапшу. Алла сразу прокомментировала: "Я уже давно поменяла болгарина на отечественного производителя". Поэтому вы поняли уже, что семья у нас очень даже прогрессивная, да?" — сказал Галкин.

Алла Пугачева и Владимир Путин

Алла Пугачева и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик и шоумен Максим Галкин публично поиздевался над пропагандой в РФ. Он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Путин Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
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фил филька
фил филька
вот щас жестко потроллил меня обос. я повелся на заголовок а зря)))
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