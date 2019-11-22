Галкин затроллил "инопланетянку" Лель, заставив хохотать Пугачеву и Вайкуле

Супруг примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин снова потроллил российскую певицу Катю Лель, которую "похищали инопланетяне".

Соответствующее видео он обнародовал в своем Instagram-сторис, а заявление вызвало хохот за кадром (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Максим Галкин потроллил Катю Лель с НЛО

В частности, шоумен показал поклонникам башни "Москва-Сити". Его внимание внезапно привлекли конденсационные следы от самолетов.

"Посмотрите, какой сюрреалистический пейзаж. Прямо из "Москва-Сити" стартовали два самолета", – сказал он.

Галкин показал НЛО над "Москва-Сити" Кадр из видео

На заднем фоне отшутилась примадонна, отметив: "Спасибо, что не на…". Пропустив эту реплику, Галкин продолжил фантазировать.

"Да, и куда-то летят. Смотри как, а? Мне кажется, это НЛО. Все, звоним Кате Лель. Она разбирается в этом. Катька, звоним тебе", – сказал Галкин.

В ответ на заднем фоне раздался хохот над шуткой артиста над российской певицей. Через некоторые время он опубликовал еще один ролик, показав виновниц смеха. Алла Пугачева заявила, что это была не она.

Пугачева и Вайкуле рассказали, кто смеялся над Лель Кадр из видео

В итоге, Галкин переместил камеру и показал Лайму Вайкуле, с которой семейство часто отдыхает вместе. Примадонна пояснила, что в отличие от своей подруги, смеялась над Лель беззвучно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин уже троллил Катю Лель по поводу НЛО. Он запечатлел на камеру странный объект в небе, отметив, что нужно показать певице.

В январе 2019 года Катя Лель взбудоражила сеть признаниями о том, что в детстве ее похитили инопланетяне, которым зачем-то понадобились ее зубы. Это породило много шуток в интернете.

Певица в подробностях рассказала, как очутилась "на корабле", где была парализована, и слышала голоса. После она призналась, что встреча с неземной цивилизацией не прошла даром – она научилась исцелять руками.

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