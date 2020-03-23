Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву в домашней обстановке.
Так, видео с примадонной Галкин поделился на своей странице в Instagram.
Максим Галкин и Алла Пугачева
Instagram @maxgalkinru
Известно, что на днях телеведущий решил выйти в прямой эфир в соцсети с 29-летней Анастасией Ивлеевой. Во время разговора к Галкину присоединилась и Пугачева с детьми –6-летними Гарри и Лизой.
Примечательно, что в кадре артистка появилась в домашней одежде, без макияжа и фильтров.
Максим Галкин показал Аллу Пугачеву во время эфира с Настей Ивлеевой
Instagram @maxgalkinru
Ивлеева, увидев Пугачеву, восхитилась ее естественной красотой:
"Как вы прекрасно выглядите! Карантин вам на пользу! Это без фильтров! Алла Борисовна, очень хорошо! Даже я с фильтром сижу. Я в восторге и в шоке!"
Максим Галкин показал Аллу Пугачеву во время эфира с Настей Ивлеевой
Instagram @maxgalkinru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.
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