Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву в домашней обстановке.

Так, видео с примадонной Галкин поделился на своей странице в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева Instagram @maxgalkinru

Известно, что на днях телеведущий решил выйти в прямой эфир в соцсети с 29-летней Анастасией Ивлеевой. Во время разговора к Галкину присоединилась и Пугачева с детьми –6-летними Гарри и Лизой.

Примечательно, что в кадре артистка появилась в домашней одежде, без макияжа и фильтров.

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву во время эфира с Настей Ивлеевой Instagram @maxgalkinru

Ивлеева, увидев Пугачеву, восхитилась ее естественной красотой:

"Как вы прекрасно выглядите! Карантин вам на пользу! Это без фильтров! Алла Борисовна, очень хорошо! Даже я с фильтром сижу. Я в восторге и в шоке!"

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву во время эфира с Настей Ивлеевой Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.

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