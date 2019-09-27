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27 сентября • обновлено в 18:37
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Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после

2.6т Читать материал на украинском

Российский юморист Максим Галкин показал, как выглядит с бородой.

Он опубликовал снимок у себя в Instagram. "Оставляем?" — спросил шоумен у подписчиков.

"Не падайте духом, поручик Голицын", "первая гильдия", "батенька", – добавил Галкин в хештегах.

Максим Галкин

Максим Галкин

@maxgalkinru

Большинство подписчиков не оценили новый стиль шоумена. "Нет", "Ни в коем случае!", "Убираем", "Лучше без бороды", — написали многие в комментариях.

Впрочем, были и те, кому его стиль понравился.

Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после
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Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после

Для сравнения предлагаем посмотреть на фото Галкина без бороды.

Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после
Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после
Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после
Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после
Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после

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Персона
Максим Галкин
Место
Россия
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