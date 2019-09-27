Галкин показал, как выглядит с бородой: фото до и после

Российский юморист Максим Галкин показал, как выглядит с бородой.

Он опубликовал снимок у себя в Instagram. "Оставляем?" — спросил шоумен у подписчиков.

"Не падайте духом, поручик Голицын", "первая гильдия", "батенька", – добавил Галкин в хештегах.

Максим Галкин @maxgalkinru

Большинство подписчиков не оценили новый стиль шоумена. "Нет", "Ни в коем случае!", "Убираем", "Лучше без бороды", — написали многие в комментариях.

Впрочем, были и те, кому его стиль понравился.

Для сравнения предлагаем посмотреть на фото Галкина без бороды.

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