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7 мая • обновлено в 18:36
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Галкин неожиданно рассказал о расставании Пугачевой и Киркорова

1.6т
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Российский комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что не отбивал у Филиппа Киркорова Аллу Пугачеву.

Секретами личной жизни комик поделился в документальном фильме о своем союзе с примадонной российской эстрады, пишет Главком.

Галкин неожиданно рассказал о расставании Пугачевой и Киркорова
"Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас это обсуждать как-то неприлично", - признался шоумен.

С Киркоровым Пугачева рассталась в 2005 году, а в 2011 году они в с Галкиным зарегистрировали брак. Вместе они воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.

Галкин неожиданно рассказал о расставании Пугачевой и Киркорова
"Он наш друг. Филипп - это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле. Зачастую он пытается быть подчеркнуто деликатным", - добавил Максим.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Аллу Пугачеву в коротких шортах.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Филипп Киркоров Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
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