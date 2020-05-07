Галкин неожиданно рассказал о расставании Пугачевой и Киркорова

Российский комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что не отбивал у Филиппа Киркорова Аллу Пугачеву.

Секретами личной жизни комик поделился в документальном фильме о своем союзе с примадонной российской эстрады, пишет Главком.

"Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас это обсуждать как-то неприлично", - признался шоумен.

С Киркоровым Пугачева рассталась в 2005 году, а в 2011 году они в с Галкиным зарегистрировали брак. Вместе они воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.

"Он наш друг. Филипп - это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле. Зачастую он пытается быть подчеркнуто деликатным", - добавил Максим.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Аллу Пугачеву в коротких шортах.

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