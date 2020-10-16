Галкин на украинском языке потроллил Зеленского из-за опроса в день выборов. Видео
Российский комик Максим Галкин потроллил президента Украины Владимира Зеленского из-за всенародного опроса на местных выборах 25 октября.
Так, артист записал ролик, в котором, пытаясь говорить на украинском языке, озвучил свои варианты вопросов Зеленского к украинцам. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
От лица Зеленского Галкин задал бы украинцам шесть вопросов. В пародии "президент" якобы несколько раз выходит из кадра, чтобы употребить "медицинский каннабис" – таким образом комик высмеял вопрос Зеленского о легализации в Украине этого вещества для уменьшения боли у тяжелобольных.
Список "вопросов Зеленского" по сюжету пародии выглядит так:
Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?
Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?
Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: или все люди соблюдают этот закон, или никто?
Пятый вопрос: может ли президент устраивать такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
Шестой вопрос: ты любишь регги?
В конце пародии Галкин в роли Зеленского добавил: "Подписывайтесь на всех депутатов "Слуги народа" и получи в подарок медицинский каннабис. За время правления, благодаря вашим просмотрам моих роликов, я получил платиновую кнопку YouTube. Это наша с вами общая победа!"
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов от Зеленского.
Вопрос Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.