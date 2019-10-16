Фриске не помогла: всплыла скандальная правда о вакцине Заворотнюк

Американская вакцина, от которой якобы отказалась российская актриса Анастасия Заворотнюк после неудачного лечения Жанны Фриске, подействовала лишь на небольшой процент пациентов.

Соответствующими подробностями о "чудо-лекарстве" ICT-107 поделился Telegram-канал "НеМалахов", пояснив многочисленным поклонникам звезды сериала "Моя прекрасная няня" историю возникновения препарата.

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Жанну Фриске

"Эффекта на певицу (Фриске. – Ред.) она не возымела из-за генетической предрасположенности. Вакцина в принципе помогала только 10% пациентов, поэтому ее относили к экспериментальному лечению. Терапевтическая противораковая вакцина на основе дендритных клеток, основной функцией которых является презентация антигенов T-лимфоцитам, направляла все силы иммунной системы для борьбы с онкологией", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2013 году препарат провалил клинические исследования, не показав улучшение общей выживаемости. Это произошло на второй фазе экспериментов.

"Если бы была явная эффективность, то препарат не повис бы во II фазе исследований с января 2011 года, а был бы как минимум в III фазе. В 2017 году разработчик вакцины – ImmunoCellular Therapeutics – поставил производство препарата на паузу из-за нехватки финансирования. Глиобластома – очень агрессивная форма опухоли. Хирургическое удаление новообразований не обеспечивает продолжительность жизни", – пояснили на канале.

Заворотнюк отказалась от вакцины - подробности о препарате

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