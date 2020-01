Франция, Грузия и другие: видео первых участников Евровидения-2020

Международный песенный конкурс Евровидение – 2020 стартует 12 мая в Роттердаме (Нидерланды). Гранд-финал запланирован на 16 мая.

Так, уже известны участники от нескольких стран, а представителя Украины выберут в финале Национального отбора 22 февраля.

На данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр. Подробнее о каждом из них расскажет OBOZREVATEL.

Кипр, Sandro

Алессандро Рюттен, известный как Sandro, представит Кипр на конкурсе "Евровидение"–2020. Пока не сообщается, с какой песней выступит Sandro. Известно, что он родился в Германии. Его отец – американец, мать – гречанка. Он участвовал в конкурсах Supertalent и "Голос Германии", а также представлял США на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2019".

Бельгия, Hooverphonic

Группа Hooverphonic ("Хуверфоник", с английского дословно – "Пылесософония") была образована еще в 1995 году. За свою 25-летнюю карьеру Hooverphonic работали с разными певцами. На данный момент артисты работают над записью трека. Англоязычная песня будет представлена в начале 2020 года. С 2018 года солисткой Hooverphonic является Лука Крайсберг. В 2017 году она выиграла "Голос Фландрии" с тренером Алексом Каллье, который является продюсером и автором песен группы.

Болгария, VICTORIA

VICTORIA стала популярной после участия в четвертом сезоне X Factor Bulgaria. Ее сингл I Wanna Know за лето получил сотни тысяч просмотров на YouTube. В 2020 году ожидается выход ее дебютного сольного альбома.

Испания, Блас Канто

Блас Канто – популярный в Испании певец, ему 27 лет. Музыкант уже участвовал в национальном отборе на Евровидение в 2011 году с группой Auryn. Тогда они заняли 2-е место, но в этом году Бласу Канто сумел победить.

Австрия, Винсент Буэно

34-летний австрийско-филиппинский певец Винсент Буэно исполнит на Евровидении песню Alive. В 2008 году он стал победителем австрийского телеконкурса "Мюзикл! Шоу". Австрия обещает представить свою конкурсную песню в марте 2020 года.

Франция, Том Либ

Популярный певец, актер и комик Том Либ представит Францию на Евровидении. Он был избран общественным вещателем страны. В сентябре 2019 года артист выпустил свой дебютный альбом Recollection. Клип Are We Too Late набрал 25 миллионов просмотров на YouTube. Том Либ также выступал на разогреве у таких вокалистов, как Стинг и Том Джонс. Пока неизвестно, с какой песней певец выступит на конкурсе.

Нидерланды, Жангу Макрой

На Евровидении 2020 Нидерланды представит вокалист Жангу Макрой. Он родился в 1993 году в Парамарибо, Суринам (Южная Америка). Вместе со своим братом-близнецом Ксилланом они создали музыкальный дуэт. В 2014 году Макрой перебрался в Нидерланды, где участвовал в нескольких крупных фестивалях, регулярно посещал разные телешоу и дважды был номинирован на премию Эдисона (голландский аналог американской Грэмми).

Грузия, Торнике Кипиани

Грузия выбрала своего представителя на Евровидение-2020 благодаря популярному шоу Idol Georgia (аналог "Голоса страны" или "Х-фактора"). Им стал 31-летний вокалист Торнике Кипиани. Он прославился благодаря победе в грузинском"Х-фактор" в 2014 году, где его наставником тогда была представительница Кипра на Евровидении 2019 Tamta.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в Евровидении – 2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Он выступил на конкурсе с лирической песней Аrcade.

Украина не участвовала в Евровидении после скандала с итогами Национального отбора. Жители страны не могли голосовать.

