"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются

Осенью на российские телеэкраны выйдет римейк культового шоу "Форт Боярд". Съемки программы уже начались во Франции. Вести игру будет музыкант Сергей Шнуров.

Разгадать головоломки предстоит Анне Седоковой, Виктории Боне, Алене Шишковой, Эвелине Бледанс, Сергею Светлакову, Александру Незлобину, Михаилу Шацу и Ольге Бузовой. Снимками со съемок участники поделились на своих страницах в социальной сети Instagram.

Правда, не обошлось и без казусов. Как оказалось, некоторые участники не знали названия шоу, в котором принимали участие, назвав "Форт Боярд" неким "фордом".

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшие участники британского шоу "Love Island" рассказали, как проект пагубно повлиял на их психическое здоровье. По словам Алекса Миллера, у него появились мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя.

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