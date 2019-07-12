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"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются

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Осенью на российские телеэкраны выйдет римейк культового шоу "Форт Боярд". Съемки программы уже начались во Франции. Вести игру будет музыкант Сергей Шнуров.

Разгадать головоломки предстоит Анне Седоковой, Виктории Боне, Алене Шишковой, Эвелине Бледанс, Сергею Светлакову, Александру Незлобину, Михаилу Шацу и Ольге Бузовой. Снимками со съемок участники поделились на своих страницах в социальной сети Instagram.

"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются
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Легендарный Fort Boyard 🏰 🔑 🙀- ✅ Смотрите мои сторис, я всю поездку сохранила в актуальном ☺️ Будет что рассказать детям 🤫🤭 осталось только выйти замуж, и родить 🤪😉 Смотрю на фото, вспоминаю, что пережила вчера, и не верю до сих пор, что это была я 😱 Ждёте наш выпуск? 🤪 #Бузова#Buzova#фортБоярд#лучшаякоманда#мынебоимся P.S. Вопрос на засыпку: меня кто-нибудь полюбит с такой венкой на лбу? 😱🤪🤪🤪

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Правда, не обошлось и без казусов. Как оказалось, некоторые участники не знали названия шоу, в котором принимали участие, назвав "Форт Боярд" неким "фордом".

"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются
"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются
"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются
"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются
"Форт Боярд" вернулся: кто из звезд участвует и почему над ними смеются

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшие участники британского шоу "Love Island" рассказали, как проект пагубно повлиял на их психическое здоровье. По словам Алекса Миллера, у него появились мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя.

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Персоны
Сергей Шнуров Анна Седокова Виктория Боня Айза Анохина Ольга Бузова Эвелина Бледанс
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