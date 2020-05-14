Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео

3.3т
Читать материал на украинском

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Кристина, которая покинула проект в десятом выпуске, поделилась с поклонниками пикантным видео.

Соответствующий ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала на кровати в откровенном белье (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео

Фото: instagram/kris.chem

Отметим, что пользователи пришли в восторг от пикантного видео Кристины. Они засыпали ее комплиментами.

"Красавица. Женственная такая", "Оу, секси", "Куколка", "Не понимаю Холостяка. Как можно было отпустить такую, как ты?" – написали люди.

Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео
Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео
Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео
Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео

🤫О НАШЕМ ,О ДЕВИЧЬЕМ🤫⠀ ⠀ Не думала,что в 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 будет столько вопросов о том,какой у меня секрет вечно гладкой кожи 🙀На сегодняшний день этот вопрос актуален для многих девушек.⠀ Мне бы очень хотелось , быть вам максимально полезной ! Я рада и мне очень приятно ,что вы не стесняетесь задавать такие вопросы,что мы МОЖЕМ обсуждать и поднимать разные темы для обсуждения❤️⠀⠀ ⠀⠀ Сразу говорю-я перепробовала многое😅⠀ И свой выбор остановила на лазере.⠀⠀ Необходимо 𝟴-𝟭𝟬 процедур и далее поддерживать эффект раз в пол года/год.⠀⠀ Для меня это самый удобный способ 🥰Но хочу вас предупредить,что лазер нужно выбирать внимательно,потому что от некоторых нет толку🙈Ходишь-ходишь,а результата нет🤷‍♀️!⠀ ⠀ ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ?⠀ Я нашла в Киеве крутой салон @gg.room ❤️( Девочки , я вас обожаю !🥰) Собственно,самый действительный и эффективный лазер у них,проверила на себе😅👌⠀ ⠀ Где там море? 😅К лету я уже готова! 🥰☀️⠀ ⠀⠀ #кристиидисюда #холостяк #холостяк10#холостякстб #holostyak #holostyakstb

Публикация от 🖤ＫＲＩＳＴＩ ＣＨＥＭ🖤 (@kris.chem)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница шоу "Холостяк 10" Кристина рассказала, как пережила расставание с Максом Михайлюком.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги