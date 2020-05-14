Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Кристина, которая покинула проект в десятом выпуске, поделилась с поклонниками пикантным видео.

Соответствующий ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала на кровати в откровенном белье (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Фото: instagram/kris.chem

Отметим, что пользователи пришли в восторг от пикантного видео Кристины. Они засыпали ее комплиментами.

"Красавица. Женственная такая", "Оу, секси", "Куколка", "Не понимаю Холостяка. Как можно было отпустить такую, как ты?" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница шоу "Холостяк 10" Кристина рассказала, как пережила расставание с Максом Михайлюком.

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