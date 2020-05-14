Фаворитка "Холостяка" поделилась пикантным постельным видео

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Кристина, которая покинула проект в десятом выпуске, поделилась с поклонниками пикантным видео.
Соответствующий ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала на кровати в откровенном белье (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Фото: instagram/kris.chem
Отметим, что пользователи пришли в восторг от пикантного видео Кристины. Они засыпали ее комплиментами.
"Красавица. Женственная такая", "Оу, секси", "Куколка", "Не понимаю Холостяка. Как можно было отпустить такую, как ты?" – написали люди.
🤫О НАШЕМ ,О ДЕВИЧЬЕМ🤫⠀ ⠀ Не думала,что в 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 будет столько вопросов о том,какой у меня секрет вечно гладкой кожи 🙀На сегодняшний день этот вопрос актуален для многих девушек.⠀ Мне бы очень хотелось , быть вам максимально полезной ! Я рада и мне очень приятно ,что вы не стесняетесь задавать такие вопросы,что мы МОЖЕМ обсуждать и поднимать разные темы для обсуждения❤️⠀⠀ ⠀⠀ Сразу говорю-я перепробовала многое😅⠀ И свой выбор остановила на лазере.⠀⠀ Необходимо 𝟴-𝟭𝟬 процедур и далее поддерживать эффект раз в пол года/год.⠀⠀ Для меня это самый удобный способ 🥰Но хочу вас предупредить,что лазер нужно выбирать внимательно,потому что от некоторых нет толку🙈Ходишь-ходишь,а результата нет🤷♀️!⠀ ⠀ ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ?⠀ Я нашла в Киеве крутой салон @gg.room ❤️( Девочки , я вас обожаю !🥰) Собственно,самый действительный и эффективный лазер у них,проверила на себе😅👌⠀ ⠀ Где там море? 😅К лету я уже готова! 🥰☀️⠀ ⠀⠀ #кристиидисюда #холостяк #холостяк10#холостякстб #holostyak #holostyakstb
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница шоу "Холостяк 10" Кристина рассказала, как пережила расставание с Максом Михайлюком.
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