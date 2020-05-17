Евровидение-2020: выступление Украины в финале шоу восхитило Лозу

Российский музыкант Юрий Лоза выступил с критикой международного песенного конкурса "Евровидение" и похвалил представителей Украины — группу Go_A.

На своей странице в Facebook артист заявил, что в этом году конкурс его"не сильно напряг", так как проходил "без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих".

"Как я понял, лишь немногие намеревались представить песни на своем языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина. Мало того, мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик", — написал Лоза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования в 2021 году тех же представителей, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. До 2021 года он остается действующим обладателем почетного статуса.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!